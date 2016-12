ISIS के नेटवर्क को तोड़नेवाले पुलिस अफसर ने युवती को मारकर की खुदकुशी

एडिशनल एसपी ने जयपुर में आईआईएस के नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो वहां अधिकारी की लाश मिली।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 1:52 [IST]

In Shivdaspura police station area, dead body of Addtional SP Ashish Prabhakar found along with a dead woman.