महिला क्लर्क से अफसर ने कहा,गाना सुनाओ, नहीं मानीं तो किया ट्रांसफर

बिलासपुर रेलवे जोन में एक महिला क्लर्क का ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने सीनियर अधिकारी के साथ गाने नहीं गाया। सीनियर अफसरों ने इसे अनुशासनहीनता माना।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 12:51 [IST]

English summary

Woman clerk transferred for refusing to sing in chhattisgarh