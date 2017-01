VIDEO: अश्लील ठुमकों के साथ लेडी MLA के सामने नए साल का जश्न

मामले को बेकाबू देख एमएलए चंपा देवी पावले को खुद मंच पर पहुंचना पड़ा। एमएलए साहिबा ने मंच से लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि ‘...शोर-शराबा मत कीजिए... मनोरंजन का लुत्फ उठाइए- डांस का मजा लीजिए।'

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 14:08 [IST]

English summary

At New Year’s Eve Party, in the presence of BJP woman legislator, an obscene dance was arranged to entertain public.