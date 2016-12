नक्सलियों ने लगाया था जंगल में कैंप, पुलिस सर्च टीम के साथ हुई मुठभेड़

पुलिस सर्च टीम जंगल में जा रही थी तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। नक्सली भागे और पीछे छोड़ गए अपना कैंप।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 6:14 [IST]

Security forces were conducting search in the forest when they found a naxal camp. Naxalites fled after encounter.