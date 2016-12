सातवें वेतन आयोग का लाभ अब छत्तीसगढ़ के राज्य कर्मचारियों को भी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि जल्द ही सातवें वेतन आयोग का फायदे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा। इससे पहले हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसे लागू कर चुके हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 10:51 [IST]

English summary

Chhattisgarh government employees to soon get benefits of 7th pay commission