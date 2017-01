रेप पीड़िताओं की मदद करने वाली कार्यकर्ता बेला भाटिया को 24 घंटे मे घर छोड़ने की धमकी

बेला बस्तर इलाके में पुलिस-प्रशासन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं। खासतौर से सुरक्षाबलों के रेप का शिकार महिलाओं को वो मदद करती हैं।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 15:06 [IST]

English summary

Bela Bhatia Attacked At Home In Bastar threat to leave Chhattisgarh