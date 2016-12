पुणे: बेकरी में लगी भयानक आग में 6 कर्मचारियों की दर्दनाक मौत

जब आग लगी उस वक्त सभी कर्मचारी बेकरी के अंदर गहरी नींद में सोए हुए थे। दरवाजे पर बाहर से ताला लगा था और वे बाहर भाग नहींं पाए।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:53 [IST]

English summary

Six employees of a bakery charred to death when fire broke out due to short circuit. The bakery was locked from the outside.