पुणे की इस लड़की ने किया कमाल, विश्वस्तरीय प्रतियोगता में जीता नासा का यह अवार्ड

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की बेटी ने ऐसा अविष्कार किया जिसे देख कर नासा चकित हो गया।

पुणे। महाराष्ट्र स्थित पुणे की छात्रा तपस्वनी शर्मा को नासा स्पेस सेटेलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट-2017 का ऑनरेबल मेंशन अवार्ड उनके प्रोजेक्ट 'किरिथा ऑरबिस' के लिए मिला है। इस अवार्ड के लिए 6,000 लोगों ने अपने प्रोजेक्ट भेजे थे। तपस्वनी अभी 10वीं की छात्रा है और इस प्रतियोगिता में उन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के तहत भाग लिया था। यह अवार्ड जीतने के बाद नासा ने उन्हें 36 वें एनुअल इंटरनेशनल स्पेस डेवलेपमेंट कॉंफ्रेंस में शामिल होने के लिए अमेरिका स्थित सेंट लुईस में आमंत्रित किया। मैं बहुत खुश नासा स्पेस सेटेलमेंट डिजाइन के बार में बताते हुए तपस्वनी ने कहा कि मुझे इस कॉन्टेस्ट की जानकारी उस वक्त हुई जब मैं नासा की वेबसाइट चेक कर रही थी। तपस्वनी ने कहा कि मैं अपने चयन से बहुत खुश हूं और भविष्य में भी ऐसे प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनने के लिए योजना बना रही हूं। यह प्रतियोगिता नासा के रिसर्च सेंटर, सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल स्पेस सोसयटी की ओर से विश्व भर में आयोजित कराई गई थी। अपने स्कूल की मदद से तपस्वनी ने किरिथरा ऑर्बिस को विकसित किया। गहरे अंतरिक्ष में जीवन के रहने में मदद करने के लिए तपस्वनी ने एक मधुकोश आकार का स्पेस सेटेलमेंट बनाया था।

