बिहार: लालू के 'तेज' पर मेहरबान मोदी सरकार, मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव पर मोदी सरकार की खास मेहरबानी देखने को मिली है। केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:28 [IST]

English summary

y series secrity will be given to tejpratap son of lalu by government in bihar.