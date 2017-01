करवानी है बेटे का इलाज तो गुजारो मेरे साथ रात और लूट लिया आबरू

अपने बेटे का इलाज कराने के लिए आई महिला के साथ हॉस्पिटल के कर्मचारी ने इलाज का झांसा देते हुए दुष्कर्म को अंजाम दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 18:08 [IST]

English summary

Woman raped in hospital by ward boy in Darbhanga, district of Bihar.