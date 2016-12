महिला से गैंगरेप इसलिए किया गया क्‍योंकि उसने नक्‍सली संगठन में शामिल होने से इंकार कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:09 [IST]

English summary

Perhaps in a first incident of its kind in the recent past, a young woman was allegedly gang raped for her refusal to join a naxal outfit in West Champaran district of Bihar.