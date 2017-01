पटना: विधवा ने किया रेप का विरोध तो दबंगों ने दी खौफनाक सजा

पंचायत के पूर्व मुखिया के भाई और उसके साथियों ने महिला को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। महिला के मना करने पर उसे जहर खिलाकर मारने की कोशिश की गई।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 15:23 [IST]

English summary

widow woman was forced to make physical relation in patna and attmept to murder to give poison.