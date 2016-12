नोटबंदी: बिहार में बिना बैंक खातों के ही लोगों के पास पहुंच गए ATM कार्ड

सभी कार्ड पंजाब नेशनल बैंक के सिजहौरी शाखा से जारी किए गए थे। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कहीं माओवादियों का हाथ तो नहीं क्‍योंकि नोटबंदी के बाद से माओवादियों को कैश की किल्‍लत है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:45 [IST]

Police have formed a Special Investigation Team (SIT) to probe how hundreds of villagers in the Naxal-hit Jamui district received ATM cards at their residences even though they had not opened bank accounts.