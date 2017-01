ठित टीम द्वारा की गई कार्रवाई मे जब अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या सी 21 के बारे में पुलिस ने गार्ड व अन्य लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि इस फ्लैट में लोगों का आना जाना काफी लगा रहता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 12:35 [IST]

English summary

With the arrest of six persons, Patna police has busted a sex racket which was being run in a rented flat.