'बड़े मोदी' ने 'छोटे मोदी' को देखा तक नहीं "हैप्पी बर्थडे " कहना तो दूर

सुशील मोदी अपने घर से नहा धोकर गांधी मैदान पहुंचे थे कि आज उन्हें प्रधानमंत्री जन्मदिन की बधाई देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने सुशील मोदी की तरफ देखा भी नहीं।

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 18:25 [IST]

English summary

PM Narendra Modi did not wish Happy Birthday to Sushil Modi