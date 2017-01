लालू के खास विधायक ने कहा, पुलिस कभी भी करवा सकती है मेरी हत्या

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस उनकी कभी भी हत्या करवा सकती है।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 17:01 [IST]

English summary

mla virnder from maner says police may make me killed me anytime, virender is close to lalu prasad yadav.