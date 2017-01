लगभग डेढ वर्ष पहले जिले के ही मानपुर गांव निवासी अजीत कुमार के साथ हुई थी। शादी से पहले ही सुजीत का अवैध संबंध अपने भैया की साली के साथ था।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 12:54 [IST]

Man shoots wife for protesting against relationship with sister in law in Nalanda, district of Bihar.