लालू यादव ने पीएम मोदी से सवाल किया कि-मोदी के पाकिस्तान से क्या रहस्यमयी ताल्लुकात है बताएं? जब मर्जी वहां जहाज उतार देते है, ISI को देश में बुलाते है जब फंसते है तो उसे याद करते हैं।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:51 [IST]

English summary

lalu yadav ask pm narendra modi what is your relationship with pakistan