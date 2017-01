जदयू विधायक के दबंग पति को मिली "उम्रकैद" की सजा

आपको बताते चलें कि 6 दिसंबर 1988 को रणवीर यादव ने अपने गांव खगड़िया जिले के चुकती में राइफल से अपने चचेरे भाई सुनील यादव को गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी।

Tuesday, January 3, 2017

A local court today sentenced former RJD MLA and the husband of a ruling JD (U) MLA Ranvir Yadav to life imprisonment after finding him guilty ofmurdering his cousin in 1988.