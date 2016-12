युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि इसी साल जनवरी में उसके फोन पर अंजान नंबर से मिस्‍ड काल आई। युवती के मुताबिक ये नंबर निखिल का था। रांग नंबर होने की बात कहकर उसने फोन काट दिया।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:54 [IST]

English summary

FIR against a businessman for alleged rape attempt of Ex minister's daughter. This incident took place in Patna, capital of Bihar.