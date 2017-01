बिहार: सीआईएसएफ के जवान ने चलाई डिप्टी कमांडेंट पर गोली, चार की मौत

बिहार के नवीनगर में सीआईएसएफ के एक जवान ने डिप्टी कमांडेंट को जान से मारने की कोशिश में चार जवानों की जान ले ली।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 15:52 [IST]

English summary

cisf mentally ill constable fired at depty commandant at aurangabad in bihar, he killed four constable.