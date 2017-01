प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बिहार में हाई अलर्ट, नजर आया आतंकी कश्मीरा

कश्मीरा सिंह 28 नवंबर को पंजाब के नाभा जेल ब्रेक कांड में फरार हुआ था। उसके साथ केएलएफ सरगना हरमिंदर मिंटू भी फरार हुआ था जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 11:39 [IST]

English summary

Alert in Bihar during visit of Prime Minister Narendra Modi for prakash utsav in Patna