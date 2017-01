सुबह काम करने वाले मजदूर पहुंचे तो उन्हें वारदात की जानकारी मिली। उन्‍होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 13:01 [IST]

English summary

2 killed for extortion in Chhapra, district of Bihar.