पाकिस्‍तान के कब्‍जे वाले कश्‍मीर में उठ रही है आजादी की मांग। बड़े पैमाने पर छात्र सड़कों पर पाकिस्‍तान के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन।

Subscribe to Oneindia Hindi

Students raise 'Azaadi' slogans at Hajira's Degree College in #PoK . #Student_Protests #Handwara pic.twitter.com/cbXHoWsL2A

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 18:03 [IST]

Students raise 'Azaadi' slogans at Hajira's Degree College in Pakistan Occupied Kashmir (PoK).

Other articles published on May 6, 2017