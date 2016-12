अमेरिका के नए फॉर्मूले के बाद NSGमें भारत तो होगा लेकिन पाक नहीं होगा!

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में नए मेंबर की एंट्री के लिए तैयार हुआ एक नया ड्राफ्ट। एनएसजी के पूर्व चेयरमैन की ओर से तैयार इस ड्राफ्ट ने बटोरीं अमेरिका और पाकिस्‍तान में सुर्खियां।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 18:51 [IST]

With new formula for Nuclear Supplier Group (NSG) by US India will be able to get entry but no entry for Pakistan.