पाकिस्‍तान के अखबार डॉन ने किया था दावा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्‍तान के बीच सिंधु जल विवाद को सुलझाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने नहीं की किसी तरह की पुष्टि।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 13:33 [IST]

English summary

According to a leading Pakistani daily US has initiated the process to resolve the Indus water dispute between India and Pakistan. However US did not confirm the report.