पाकिस्तान: शादी से इंकार पर हैंड ग्रेनेड से किया गया दो बहनों पर हमला

दोनों लड़कियों के पिता कादिर बक्श ने घटना के बारे में बताया कि उनके रिश्तेदार साजिद ने दोनों बहनों से शादी के लिए दो बार प्रस्ताव भेजा था, लेकिन परिवार ने दोनों ही बार उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 16:41 [IST]

English summary

Two sisters in Pakistan attacked with hand grenade for refusing marriage proposal.