सेना के खिलाफ भाषण देते पकड़े गए पीएम नवाज, रावलपिंडी में दर्ज पुलिस केस

रावलपिंडी में दर्ज हुआ पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ केस। नवाज पर सेना के खिलाफ भाषण देने और लोगों को भड़काने का आरोप।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 16:36 [IST]

Rawalpindi police file report against Pakistan PM for 'Anti-army' Speech.

