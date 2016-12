सेना कहती है पाक में ISIS मौजूद, पीएम नवाज शरीफ कहते नहीं है

पाकिस्‍तान की सेना ने कहा देश मेंं मौजूद आईएसआईएस और पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा देश में नहींं है आईएसआईएस।

Thursday, December 22, 2016, 17:05 [IST]

