पाकिस्‍तान मीडिया का डोनाल्‍ड ट्रंप के राष्‍ट्रपति बनने के बाद मुसलमानों पर बढ़े अत्‍याचार और बन रहा है डर का माहौल। राष्‍ट्रपति बनने के बाद मुसलमानों के खिलाफ अत्‍याचार में हुआ इजाफा।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 15:30 [IST]

English summary

According to Pakistan media president Donald Trump causing fear among American Muslims with his inauguration.