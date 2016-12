बयान से पलटे परवेज मुशर्रफ, कहा पाक छोड़ने के लिए नहीं ली राहील शरीफ की मदद

अपने बयान से पलट गए पाकिस्‍तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और सेनाध्‍यक्ष कहा कि पूर्व सेना प्रमुख राहील शरीफ ने नहीं की थी पाकिस्‍तान छोड़ने में उनकी मदद। पिछले हफ्ते कहा था राहील शरीफ की मदद से छोड़ा पाक।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:13 [IST]

English summary

Pakistan former President and army chief Pervez Musharraf took a turn and said ex army chief Raheel Sharif did not help him in leaving Pakistan.