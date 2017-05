वीडियो: जब रेस्तरां के सीईओ ने छोटे कर्मचारियों को खुद कराया लंच

रेस्टोरेंट के सीईओ ने जो किया, उससे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की आंखें तो खुशी से भीगी हीं, दुनियाभर के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं।

कराची। एक मई को दुनियाभर में मजदूर दिवस मनाया गया लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने तक ही सीमित रहा और असल मजदूरों को इसकी ठीक से जानकारी भी ना हुई। वहीं पाकिस्तान के कराची में इसे खास बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट के सीईओ ने जो किया, उससे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की आंखें तो खुशी से भीगी हीं दुनियाभर के लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक रेस्टोरेंट 'हॉट एंड स्पाइसी' में कर्मचारियों को एक ऐसा सरप्राइज दिया गया, जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो. रेस्टोरेंट के सीईओ उमेर खान ने एक मई को रेस्टोरेंट के सारे छोटे कर्मचारियों को खास तोहफा दिया. रेस्टोरेंट में खाना बनाने, परोसने, बर्तन धोने, गेट कीपर, मेहमानों की अगवानी करने जैसे काम करने वालों के लिए सीईओ मेजबान बनें और सभी को लंच कराया गया। रेस्टोरेंट के सारे छोटे कर्मचारी लंच के लिए ग्राहकों की तरह टेबल पर बैठ जाएं और अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करें। सीईओ और दूसरे सीनियर लोग इस दौरान ऑर्डर लेने के लिए खड़े थे। सीईओ ने खुद खाना परोसा और सभी ने खाया। इससे ये छोटे कर्मचारी बेहद खुश नजर आए। सीईओ उमेर खान ने कहा कि किसी भी रेस्टोरेंट के कर्मचारी अपने ग्राहकों को ये अहसास कराते हैं कि उनके लिए सबसे खास वही हैं, तो क्या हम उन लोगों को एक दिन खास होने अहसास क्यों ना कराएं जो हर रोज दूसरों को खास होने का अहसास कराते हैं। होटल के नाम से बने फेसबुक पेज पर ये वीडियो शेयर किया गया है। जिसे काफी शेयर और लाइक मिल रहे हैं।

