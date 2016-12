पीएम मोदी के बर्थडे विश के बाद पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज को लिखी चिट्ठी

पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 25 दिसंबर को बर्थडे विश किया था। इसके बाद अब नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखी है।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 18:05 [IST]

English summary

Pakistani PM Nawaz Sharif has written a letter to MEA Sushma Swaraj and wishing her speedy recovery after she underwent a kidney transplant earlier this month.