पाक के जनरल ने भारत को दिया सीपीईसी से जुड़ने का ऑफर

पाकिस्‍तान के लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा भारत भी सीपीईसी का हिस्‍सा बनकर इसके फायदों को मजा ले। कहा भारत के पैसों पर ऐश कर रहे हैं बलूचिस्‍तान के नेता कर रहे पाक को नुकसान पहुंचाने की साजिश।

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 17:32 [IST]

English summary

Pakistan army's Southern Command Commander Lt Gen Aamir Riaz in Balochistan has advised India to join the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).