जब संसद में महिला सांसद को कहा गया, मेरे चेंबर में आ जाओ फिर...

टाइम्‍स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सिंध असेंबली में पिताफी ने नुसरत पर कुछ भद्दी टिप्पणियां की थीं। इसे लेकर नुसरत इस कदर खफा हुईं कि पिताफी को बर्खास्त करने की मांग करने लगीं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:33 [IST]

English summary

A Pakistani female lawmaker threatened to self-immolate after she was harassed by male colleagues in parliament.