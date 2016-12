फर्जी डिग्री से लोगों को ठगने वाले पाक नागरिक को अमेरिका में सजा

अमेरिका में पाकिस्‍तानी नागरिक चला रहा था 140 मिलियन डॉलर की झूठी डिप्‍लोमा स्‍कीम अदालत ने सुनाई सजा।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 15:53 [IST]

An executive of Pakistani company has been charged by a US court for his 140 million dollar fake diploma scheme.