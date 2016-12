भारत के साथ सभी मुद्दों को प्यार से सुलझाना चाहते हैं: पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से लगातार तनाव के बीच पाक की ओर से एक संदेश दिया गया है। पाक ने कहा है कि दोनों देशों को बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 20:30 [IST]

English summary

pakistan Want amicably resolve all issues with India