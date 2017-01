पाकिस्‍तान की सरकार ने न्‍यू ईयर में दिया अपने देश में बसे हिंदूओं को तोहफा। हिंदू मैरिज एक्‍ट को मिली सीनेट की मंजूरी। पिछले सिंतबर में पाकिस्‍तान की नेशनल एसेंबली की ओर से पास किया गया था बिल।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:36 [IST]

English summary

Pakistan senate body finally approved Hindu marriage bill. In September 2016, Pakistan National Assembly had passed the Hindu Marriage Bill 2016.