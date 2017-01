पाकिस्‍तान ने मिसाइल टेक्‍नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम (एमटीसीआर) ग्रुप में शामिल 35 देशों से की भारत की शिकायत। भारत की अग्नि मिसाइल बताया खतरा। भारत वर्ष 2016 में बना है एमटीसीआर का सदस्‍य।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 18:38 [IST]

English summary

After China now Pakistan has called India's Agni missile program is a danger for South Asia.