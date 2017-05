शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीसैट-9 की लॉन्चिंग के साथ ही वर्ष 2014 में काठमांडू में हुई सार्क समिट के दौरान किए एक वादे को पूरा किया है। पाकिस्‍तान ने उसे अलग पर भारत को दोषी ठहराया।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 12:25 [IST]

Pakistan's reaction on India’s successful launch of South Asian GSAT-9 satellite.

