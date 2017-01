विशेषज्ञों का दावा पाकिस्‍तान ने बाबर मिसाइल के टेस्‍ट का किया झूठा दावा। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी टेस्‍ट पर वैज्ञानिकों को दी थी बधाई।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:53 [IST]

Pakistan used computer graphics for its Babur missile's 'fake' test few tweets have raised questions on missile test.