पाकिस्‍तान के वित्‍त मंत्री इशहाक डार ने किया अमेरिका के विदेश सचिव जॉन कैरी को फोन। पाक की मदद पर कैरी ने कहा दोनों पक्ष शांति से सुलझाए विवाद।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 13:27 [IST]

English summary

Pakistan reaches to US and asks its support for Indus Waters Treaty.