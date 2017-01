पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को दावा किया कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्‍तान को दुनिया अल्‍पसंख्‍यकों के प्रति उदार रूख रखने वाले देशों के रूप में जाना जाएगा।

PM Muhammad Nawaz Sharif 1st leader to have visited &inaugurated refurbishment, renovation works at Katas Raj Temple pic.twitter.com/y6TTyAgrSy

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:20 [IST]

English summary

pakistan prime minister nawaz sharif says Muslim,Hindu,Sikh,Christian or any other,all are equal. I am everyone's Prime Minister