पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्‍मीर का राग। एक सेमिनार में बोले 70 वर्षों से कश्‍मीर में जारी है संघर्ष और भारत दबा रहा है लोगों की आवाज। दुनिया भारत को दे एक कड़ा संदेश।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif asks world to tell India enough is enough on Kashmir.