पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ने लड़कियों से कहा- एक दूसरे के बिस्तर पर ना बैठें, 2 फीट की हो दूरी

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित इंटनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एक आदेश में कहा है कि एक ही बिस्तर पर सो या बैठ नहीं सकतीं। इसके पीछे विश्वविद्यालय ने जो तर्क दिया है वो हैरान करने वाला है।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की प्रसिद्ध 37 पुरानी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में बेड शेयरिंग पर बैन लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां की इंटरनेशल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई लड़की अपनी बहन या दोस्त के साथ बेड शेयर करेगी तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा इतना ही नहीं इस आदेश में जरिए यह भी कहा गया है कि एक ही चद्दर में सोने या बैठने या फिर दोनों के एक ही बेड पर बैठने को भी बेड शेयरिंग माना गया है। हॉस्टल में रहने वाली लड़िकियों से कहा गया है कि वो अपने बिस्तर के बीच कम से कम दो फीट की दूरी बना कर रखें। बेड शेयरिंग से जुड़े आदेश को विश्वविद्यालय की असिस्टेंट डायरेक्टर नादिया मलिक के कार्यालय की ओर से जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा... हालांकि इस तरह का आदेश आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ का तो यह भी कहना है कि हकीकत यह है कि कई स्टूडेंट्स अवैध तरीके से लड़कों के हॉस्टल में रह रहे हैं। बता दें कि इस विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए 7 हॉस्टल ब्लॉक हैं, जिसमें 2500 छात्राएं रह सकती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि कुछ लड़कियां अपने नाम पर आवंटित किए गए बिस्तर पर अपनी दोस्तों और रिश्तेदारों का सुला रही हैं।

