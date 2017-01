पाकिस्‍तान ने यूनाइटेड नेशंस (यूएन) के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेश को सौंपा भारत पर आरोप लगाता हुआ एक डॉजियर। यूएन से की भारत की गतिविधियों को रोकने की मांग।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:35 [IST]

English summary

Pakistan handed over dossier on Indian interference to United Nations.