अमेरिकी विशेषज्ञ का कहना नए राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पाकिस्‍तान को आतंकवाद के खिलाफ सख्‍त रवैया अपनाने का अल्‍टीमेटम देने के लिए पूर्व राष्‍ट्रपतियों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हैं।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 16:45 [IST]

A leading US expert feels president elect Donald Trump may be uniquely well positioned to deliver a credible ultimatum to Pakistan.