पाक में 5000 रुपए का नोट नहीं होगा बैन, फिर भी सोने की ओर भाग रहे लोग

पाकिस्‍तान की इकॉनमी में सिर्फ 17 प्रतिशत है 5000 रुपए के नोटों का हिस्‍सा। भारत में 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट को बैन करने की तर्ज पर पाकिस्‍तान में 5000 रुपए के नोट को बैन करने की उठी थी मांग।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:22 [IST]

Pakistan denies from banning the note of rupees 5000 but news caused panic among people. They have rushed to buy gold.