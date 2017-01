बलूचिस्‍तान के बाद अब अफगानिस्‍तान के पश्‍तून समुदाय से उठी पाकिस्‍तान के खिलाफ आवाज। पश्‍तू नेता ने कहा पाकिस्‍तान ने 100 से ज्‍यादा पश्‍तू लड़कियों को बनाया हुआ है अपना गुलाम।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:37 [IST]

English summary

Pakistan Army holding hundreds of Pashtun girls as sex slaves says Pashtun leader.