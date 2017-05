पुंछ की घटना के बाद पाकिस्‍तान सेना ने जारी किया बयान। पाकिस्‍तान सेना की मीडिया विंग के मुताबिक देश की सेना काफी प्रोफेशनल और इस तरह की हरकतों को अंजाम देने में यकीन नहीं रखती है।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:26 [IST]

English summary

Pakistan Army denies mutilating bodies of two India soldiers in Poonch, Jammu Kashmir.